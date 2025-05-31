Kamyon Devri, 250 Milyon Arı Serbest

ABD’DE BAL ARISI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

ABD’nin Washington eyaletinde, cuma günü gerçekleşen kazada, içerisinde bal arıları bulunan bir kamyon devrilmiş. Bu kamyon yaklaşık 31 bin 750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşırken, kaza sonrası serbest kalan bal arısı sayısı yaklaşık 250 milyon olarak belirlenmiş. Olayın ardından yetkililer bölgeyi kapatarak halka uyarılarda bulundu. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” denilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istenir.

ARI KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan acil durum ekiplerine 20’den fazla uzman arıcı destek verilmiş. Taşınan kutu kovanlar tekrar düzenlemeye başlanmış. Arıların kraliçe arıyı bulup tekrar kovanlara dönmesi için özel bir yöntem uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 24 ila 48 saat içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiş. “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” diyen WCSO yetkilileri, arıların doğaya tamamen karışmasını engellemeye çalışıyor.

ARAMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

WCSO’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” denilmiş. Ayrıca yapılan açıklamada, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara geri dönmüş olmasının beklendiği vurgulanmış. Kazanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı da belirtilmiş.