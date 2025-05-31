Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Serbest

KAZADA DEVİRİLEN KAMYON, 250 MİLYON BAL ARISINI SERBEST BIRAKTI

ABD’nin Washington eyaletinde cuma günü meydana gelen kazada, bal arısı yüklü bir kamyon devrildi. Yaklaşık 31 bin 750 kilogram arı kovanı taşıyan kamyondan, yaklaşık 250 milyon bal arısı serbest kaldı. Bunun üzerine yetkililer, bölgeyi kapatarak halka çeşitli uyarılarda bulundu. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” ifadesinde bulunuldu.

ARILAR İÇİN KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan acil durum ekiplerine 20’den fazla uzman arıcı destek verdi. Kamyonun taşıdığı kutu kovanların tekrar düzenlenmesine başlandı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara geri dönmesi için özel yöntemler uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” diyen WCSO yetkilileri, arıların doğaya tamamen karışmasını engellemeye çalışıyor.

ARYA HIZLA GERİ DÖNECEK

WCSO’nun sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara geri dönmüş olmasının beklendiği de aktarıldı. Kazanın nedenine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.