Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Serbest

KAZA SONRASI BÜYÜK ARI SERBESTİSİ

ABD’nin Washington eyaletinde cuma günü meydana gelen bir kaza sonucunda, bal arısı yüklü bir kamyon devrildi. Bu kamyon, yaklaşık 31 bin 750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşıyordu. Kaza sonrasında yaklaşık 250 milyon bal arısı serbest kaldı. Yetkililer, olayın ardından bölgeyi kapatarak halka uyarılarda bulundu. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” ifadesi kullanıldı.

ARILARIN KURTARILMASI İÇİN OPERASYON

Olay yerine ulaşan acil durum ekiplerine 20’den fazla uzman arıcı destek verdi. Kamyonun taşıdığı kutu kovanlar, tekrar düzenlenmeye başlandı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara geri dönmesi için özel yöntemler uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. WCSO yetkilileri, “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” dediler ve arıların doğaya tamamen karışmasını engellemeye çalıştıklarını vurguladılar.

SABAH SAATLERİNDE ARILARIN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

WCSO’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” denildi. Açıklamanın devamında, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara dönmesi beklendiği ifade edildi. Kazanın nedenine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.