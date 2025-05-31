Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Serbest

KAZA SONRASI BAL ARILARI SERBEST KALDI

Cuma günü ABD’nin Washington eyaletinde yaşanan bir kaza sonucunda, bal arısı yüklü bir kamyon devrildi. Kamyon, yaklaşık 31 bin 750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşıyordu. Kaza sonrası yaklaşık 250 milyon bal arısının serbest kalması, yetkililerin bölgeyi kapatmasına ve halka uyarılarda bulunmasına yol açtı. Yetkililer, “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” şeklinde açıklama yaptı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerine gelen acil durum ekipleriyle birlikte 20’den fazla uzman arıcı, arıların geri toplanması için çalışmalara destek verdi. Kamyonun taşıdığı kutu kovanların yeniden düzenlenmesi işlemi başladı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara dönmesi adına özel bir yöntem uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanması hedefleniyor. WCSO yetkilileri, “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” diye belirtiyor ve doğaya karışmalarını önlemeye çalışıyor.

GÜN AĞARINCA ARILARIN ÇOĞU DÖNECEK

WCSO, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara geri dönmesinin beklendiği ifade edildi. Kazanın nedenine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.