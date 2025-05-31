Kamyon Devrildi, 250 Milyon Bal Arısı Serbest

KAZA SONUCU SERBEST KALAN ARILAR

ABD’nin Washington eyaletinde geçtiğimiz gün yaşanan bir kaza, bal arısı yüklü bir kamyonun devrilmesiyle gerçekleşti. Kamyon, yaklaşık 31 bin 750 kilogram ağırlığında arı kovanı taşıyordu. Kaza sonrası yaklaşık 250 milyon bal arısı kaçıştı. Olayın ardından yetkililer bölgeyi kapatarak halka çeşitli uyarılarda bulundu. “Arıların sürü oluşturma riski var, lütfen yaklaşmayın” ifadesiyle halkın dikkatli olması istendi.

ARILARI KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Olay yerine gelen acil durum ekipleri, 20’den fazla uzman arıcının yardımıyla kurtarma çalışmalarına başladı. Kamyonun taşıdığı kutu kovanlar, dikkatlice yeniden düzenlenmeye başlandı. Arıların kraliçe arıyı bulup kovanlara geri dönmesi için özel bir yöntem uygulanıyor. Whatcom Bölgesi Şerif Ofisi (WCSO) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun 24 ila 48 saat içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. WCSO yetkilileri, “Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmak” dedi. Arıların doğaya tamamen karışmasını engellemeye çalıştıkları vurgulandı.

ARILARIN GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

WCSO, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika arıcılar topluluğuna teşekkür ederiz” diye belirtti. Açıklamanın devamında, sabah saatlerinde arıların büyük çoğunluğunun kovanlara geri dönmesinin beklendiği ifade edildi. Kazanın ne şekilde gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.