Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

KAZA GÜNDEME GELDİ

Kahramanmaraş’ta bir kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı. Kaza, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Göksun karayolu üzerinde giden 34 KRB 224 plakalı kamyon, yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine derhal sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonun kenara çekilmesiyle birlikte kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.