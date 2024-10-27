“Kamyon Otobüs Durağına Çarptı: 40 Yaralı”

KAMYONUN OTOBÜS DURAGINA ÇARPMA OLAYI

İsrail polisi, bir kamyonun Tel Aviv’in kuzeyinde bulunan bir otobüs durağına çarpması sonucunda birçok kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Magen David Adom acil servisleri, İsrail’in orta kesimindeki Glilot’a düzenlenen “terör saldırısında” yaklaşık 40 yaralı olduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri, çok sayıda yaralının tedavi altına alındığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisten gelen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Saat 10:08’de Ramat Hasharon’daki Aharon Yariv Bulvarı üzerinde bir kamyonun otobüs durağına çarptığı ihbarı alındı” denildi. Acil servis, daha sonra yaptığı güncellemeyle en az 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

AĞIR YARALILAR VE KAMYONUN ALTINDAKİLER

Haaretz gazetesi, yaralılardan en az 10’unun durumunun ağır olduğunu ve birçoğunun hala kamyonun altında kaldığını aktardı. Yaralılar, Petah Tikva’daki Rabin Tıp Merkezi ve Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi’ne sevk ediliyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kamyon şoförünün vurularak öldürüldüğü, kendisine başka şüphelilerin yardım ettiği iddialarının ise incelendiği bildirildi.