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Kamyon, Otobüse Arkadan Çarptı, 1 Ölü

KAMYONUN OTOBÜSE ÇARPMA KAZASI

Ankara-Niğde Karayolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon, şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu trajik olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, Ankara – Niğde Karayolu’nun 153. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kontrolünü kaybeden kamyon, İstanbul – Hatay seferini gerçekleştiren ve Has Turizm’e ait olan Mercedes marka yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza meydana geldikten sonra çevredeki vatandaşların ihbarı neticesinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün yaşamını yitirdiği bu üzücü kazada, otobüsteki 5 yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ifade ediliyor.

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