Kamyon-Otomobil Kazasında 2 Çocuk Annesi öldü

İSKENDERUN’DA KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ANNENİN CENAZESİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, İskenderun’un Modern Evler Mahallesi’nde, Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA VE SONUÇLARI

M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon, Yasin İşlek yönetimindeki 31 V 7501 plakalı Tofaş marka otomobili önüne alarak sürükledi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Safinaz İşlek olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile birlikte iki kişi yaralandı. Olay sonrasında kaçan kamyon şoförü M.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

SAFINAZ İŞLEK’İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Safinaz İşlek’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Suçıkağı Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye aile yakınları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma ise hala devam ediyor.