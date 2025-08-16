Haberler

Kamyon Otomobile Çarptı, 1 Ölü

Ankara Niğde Otoyolu’nda meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitiriyor ve üç kişi yaralanıyor. Kaza, saat 14.00 civarında Pınarcık mevkisinde gerçekleşiyor. Henüz sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 34 KBJ plakalı kamyon, aynı yöndeki 01 DJU 33 plakalı otomobile arkadan çarpıyor. Bu çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular yola savruluyor.

Olayın ardından durumu bildiren ihbarlar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geliyor. Sağlık ekipleri, kaza sonucunda otomobilde bulunan C.T.’nin yaşamını yitirdiğini belirliyor. Yaralanan üç kişi, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Jandarma, yaşanan kaza ile ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıyor.

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

