Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

KAMYON ARKADAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, yokuştan inen bir kamyon park halindeki otomobile çarptı. Bu kazada şans eseri yaralanma yaşanmadı ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Olay, Hasanbeyli ilçesinin Alman Pınarı mevkiinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 01 L 4187 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaması sevindirirken, maddi hasar araç sahiplerini düşündürüyor.

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

