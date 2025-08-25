Kamyon, Park Halindeki Araçla Çarpıştı

KAZA ANINDA BÜYÜK ARIZA

HATAY’ın Belen ilçesinde, freni tutmayan bir kamyon park halindeki vidanjöre çarparak bir restorana girdi. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. S.A. yönetimindeki 51 AT 183 plakalı kamyon, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kamyon, park halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait vidanjöre çarptıktan sonra yol kenarındaki restorana girdi. İş yerinde büyük bir hasar oluşurken, şans eseri kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.