Kamyon Refüjü Aşıp Devrildi, 8 Ölü

KAZA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 12.45’te gerçekleşen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 2’si ağır olmak üzere toplamda 21 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırmaya göre, kazanın, Ezine’den Çanakkale istikametine seyir halindeki Oktay Bakır’ın (35) kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Kamyon, refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kaza sonrasında kamyonun kasasındaki tomrukların yol boyunca saçıldığı kaydedildi.

KAZA SONRASI OLUŞAN DURUM

Kazanın ardından Çanakkale’den Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren ve içerisinde 22 yolcu ile 3 personel bulunduran Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, yol üzerindeki tomruklara çarparak savruldu ve şarampole girdi.

Yaralanan 21 kişinin hastanelerde tedavi süreçleri devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu trajik olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu gündeme getirdi.