Kamyon Sürücüsü 4 Yıl Hapis Aldı

KAZANIN DETAYLARI

Çanakkale’de bir bisiklet turu sırasında antrenman yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş’in hayatını kaybetmesiyle ilgili dava sonuçlandı. 28 Nisan’da saat 19.00 sıralarında Kocadere köyü yakınlarında yaşanan kazada, 56 yaşındaki kamyon sürücüsü Sezai Çekiç’in yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Güneş’in kullandığı bisiklete çarptı. Olay yerine gelen ambulans, Güneş’i Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı fakat tüm müdahalelere rağmen Güneş kurtarılamadı.

DAVA SÜRECİ

Kaza sonrası Sezai Çekiç jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2’nci Asliye Ceza Hakimliği’nde dava açıldı. Bugün gerçekleşen karar duruşmasına Zeliha Güneş’in yakınları da katıldı. Mahkeme, sanık ve tanık avukatlarını dinledikten sonra Çekiç’in “taksirle bir insanın ölümüne neden olma” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Sezai Çekiç’in yargılanma sürecindeki tutumunu ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, TCK’nin 61-1 maddesi uyarınca cezayı 1-6 oranında indirdi. Böylece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca, kazada asli kusurlu olduğu için sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.