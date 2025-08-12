Kamyon Yangını, Otoyolda Süregeldi

KAMYON YANGINI ORHANGAZİ’DE MEYDANA GELDİ

Gece yarısından hemen sonra, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda seyreden bir kamyon, Orhangazi çıkışı yakınlarında aniden yanmaya başladı. Ramazan Altıntop’un kullandığı kargo kamyonu, bilinmeyen bir sebepten alev aldı ve kısa süre içinde büyük bir alev topuna döndü.

ALEVLER KAMYONU SARDI

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla otoyola yönlendirildi. Orhangazi çıkışına yakın bir bölgede gerçekleşen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla tüm kamyonu sardı. yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.