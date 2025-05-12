Kamyona Çarpmamak İçin Manevra Yapıldı

KAZANIN DETAYLARI

KAMYONA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPILDI: Faciadan dönüldü

Bolu’da, Mudurnu kara yolunda meydana gelen olayda, bir otomobil, kamyona çarpmamak için manevra yaptıktan sonra şarampole savruldu. Otomobilde bulunan ve hastaneden döndükleri öğrenilen üç kişi, bu zor durumdan yara almadan kurtuldu.

AİLE HASTANEDEN DÖNÜYORDU

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can yönetimindeki 06 JZ 899 plakalı otomobil, kavşak üzerinde seyir halinde olan Uğur Korkmaz yönetimindeki 34 HD 691 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden araç, şarampole savrularak yol tabelasına çarpıp durabildi. Araçta bulunan sürücü Mustafa Can ile birlikte iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

KAZADA MADDEİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobilde yer alan 73 yaşındaki Zehra Gürcan, “Kaza aniden oldu ve çok korktuk” şeklinde ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.