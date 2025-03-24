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Kamyondaki Yangın Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Aksaray’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan kamyondaki yangın, duyarlı vatandaşlar sayesinde büyümeden söndürüldü. Olay, Aksaray-Gülağaç yolunun 14. kilometresinde meydana geldi.

KAMYONDA YANGIN ÇIKTI

Aksaray’dan Gülağaç yönüne giden Y.S. yönetimindeki kamyonun motor bölgesinde yangın alev aldı. Sürücü, dumanların yükselmeye başladığı anda aracı sağa çekerek indiler ve ne olduğuna anlamaya çalıştılar. Ancak, dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesiyle birlikte yangın hızla büyüdü. Yangın, araç sürücüsü ve o sırada yoldan geçen başka sürücülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ardından, bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

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