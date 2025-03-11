Kamyonet 5 Ağaç Devirip Yol Kenarına Uçtu

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET YOL KENARINA UÇTU

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet ağaçları devirerek yol kenarına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı. Olay, D-100 karayolu Ankara istikametinde, İbrikdere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 06 CJZ 320 plakalı çuval yüklü kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu arkına girdi ve ardından beş ağacı devirdi. Yol kenarına uçan kamyonet, kağıt gibi ezilmiş bir vaziyette bulundu.

OLAY YERİNE HIZLA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücü C.K. ile yolcu N.K.’yı başarılı bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.