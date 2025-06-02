Kamyonet Ağaca Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAMYONET AĞACA ÇARPTI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarpan bir kamyonetin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Demir (24) yönetimindeki 35 HE 2374 plakalı kamyonet, dün akşam saatlerinde İzmir Bulvarı’nda refüjdeki ağaca çarptı. Çarpma sonrasında araçta sıkışan Demir, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

TEDAVİYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.