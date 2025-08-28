Haberler

Kamyonet Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir’de, İstanbul-İzmir otoyolunda aniden alev alan bir kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmir-İstanbul otoyolu üzerindeki İbirler mevkiinde gerçekleşti. İzmir yönünde ilerleyen 59 AGU 912 plakalı kamyonet, tesislere yakın bir yerde, nedeni belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Otoyolda meydana gelen yangına Karesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kamyonetten sıçrayan alevlerin neden olduğu ot yangını da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale gelmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Haberler

Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.