Kamyonet Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir’de, İstanbul-İzmir otoyolunda aniden alev alan bir kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmir-İstanbul otoyolu üzerindeki İbirler mevkiinde gerçekleşti. İzmir yönünde ilerleyen 59 AGU 912 plakalı kamyonet, tesislere yakın bir yerde, nedeni belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Otoyolda meydana gelen yangına Karesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kamyonetten sıçrayan alevlerin neden olduğu ot yangını da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale gelmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.