KAMYONET, Aydınlatma Direğine Çarptı

KAMYONETİN KONTROLDEN ÇIKMASI

Tuzla’da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonucunda sürücü Şinasi Sezgin ile eşi Emine Sezgin yaralar aldı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Şinasi S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve devrildi.

KAZA SONRASI YARDIM VE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri, araçta sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin’in kurtarılması için çalışmalara başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar da yaralıları bulundukları yerden çıkarmak için yardımcı oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. İlgili birimler olayın detaylarını araştırarak kazanın nedenlerini tespit etmeye çalışıyor. Kazanın ardından yapılacak çalışmalar, benzer durumların yeniden yaşanmaması için önem taşıyor.