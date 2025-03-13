Kamyonet Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONETİN KAZASI
Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kamyonet kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bu kazada sürücü yaralandı.
KAZANIN DETAYLARI
Alınan bilgilere göre, Aktar köyü civarında sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, bariyere çarparak durabildi. Olayın hemen ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.