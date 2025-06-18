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Kamyonet Bariyerlere Çarptı, 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gümüşhane- Trabzon karayolunda bir kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yusuf A. yönetimindeki 29 DA 657 plakalı kamyonet, Torul yönünde ilerlerken, Harmancık köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Yusuf A. ile beraber aracın içindeki yolcular Zeynep B., Naziye Ş. ve Semra A. yaralandı. Olay yerinde ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 44 yaşındaki Semra A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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