Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YERDEKİ OLAY

Antalya’nın İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi civarında trajik bir kaza yaşandı. Akseki istikametine giden sürücüsü tespit edilemeyen inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek yola savruldu. Olayın tanıkları durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda Hasanat Çetin ile Celal Kurtulgu yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları Akseki Devlet Hastanesine götürdü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.