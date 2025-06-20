Kamyonet Devrildi, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

KAMYONETİN LASTİĞİ PATLADI

Amasya’da lastiği patlayan bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın meydana gelmesinin ardından kamyonetten yola dağılmış olan kepek çuvalları vatandaşların destekleriyle toplandı. Kamyonetteki iki şahıs yaralandı.

KAZA ANINI KİMSE UNUTMAYACAK

Edinilen bilgilere göre, Suluova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çevresinde ilerleyen 55 ZB 333 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Bu olay neticesinde, kamyonetten düşen kepek çuvalları yola yayıldı. Kaza haberinin ardından, olay yerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç. ve M.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Görgü tanıklarının da yardımıyla, yola savrulan kepek çuvalları kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.