Kamyonet Hurdaya Döndü, Sürücü Kurtarıldı

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ SAĞ OLARAK KURTULDU

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren ve hurdaya dönen bir kamyonetin sürücüsü M.İ., araçtan sağ olarak kurtuldu. Kaza, Orhangazi Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 FBG 56 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Bu olay sonucunda kamyonet tamamen hurda haline geldi. Diğer sürücüler, M.İ.’yi kamyonetten çıkarmayı başardı ve ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürdü.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Kazayla ilgili olarak tahkikat süreci devam ediyor. Söz konusu durum, yerel trafik güvenliği konusunda dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.