Kamyonet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE ZAMAN

Burdur’un Bucak ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.15’te Bucak ilçesindeki Okullar Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesişim noktasında gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLAR

Alınan bilgilere göre, Berkay Ş. (17) yönetimindeki 11 AAU 273 plakalı Isuzu marka kamyonet ile 22 yaşındaki Muhammet Y. Ç.’nin kontrolündeki 15 AK 260 plakalı Hyundai otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak Oğuzhan Ortaokulu’nun istinat duvarına çarparak duruyor.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Yapılan ilk müdahalelerde otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet M. Ü. (21) yaralanıyor. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

POLİS İNCELEMESİ

Polis ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerine başlarken, kamyonet sürücüsü Berkay Ş.’nin ehliyetsiz olduğu bildiriliyor.