Kamyonet Kazasında 6 Kişi Yaralandı

KAZA ANINI HATIRLAYAN DAKİKALAR

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucunda bir çocuk da dahil olmak üzere altı kişi ölümden döndü. Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu üzerindeki Karaoğlanlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Ç. (53) yönetimindeki 45 AGU 102 plakalı kamyonet ile Enver U. (65) idaresindeki 35 BBA 222 plakalı kamyonet çarpıştı.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüleri ile beraber araçlarda yolcu pozisyonunda bulunan D.Ç. (16), H.Ç. (50), H.D.U. (68) ve G.U. (60) yaralandı. Yaralılara, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı. Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.