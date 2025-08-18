Haberler

Kamyonet Reklam Panolarına Çarptı

KAMYONETİN KAZA ANI

Arnavutköy’de, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet kaza yaptı. Kaza, saat 11.30 sularında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Çevre Yolu üzerindeki Memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ramazan S. yönetimindeki 34 FC 3062 plakalı kamyonetin freni patladı. Kontrolü kaybeden kamyonet, yol kenarındaki reklam panolarına çarptıktan sonra trafik ışıklarına vurarak durabildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI

Olay sonrası, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sıkışan kamyonet şoförü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan S., Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu esnada ekiplerin kurtarma çalışmaları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın nedenleri ve olası güvenlik ihlalleri üzerine detaylı bir araştırma yürütülüyor. Kamyonetin fren arızasıyla ilgili bilgilerin toplanması ve benzer kazaların önlenmesi için çalışmalara devam ediliyor.

