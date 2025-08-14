Kamyonet Römorkunda Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Batman’da Bayındır Mahallesi Sanayi Sitesi civarında bir kamyonetin römorkunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, içinde araç lastiklerinin bulunduğu kamyonet römorkunda henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklandı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, yangını hızlı bir şekilde söndürdü ve olası bir genişleme durumunu önledi. Yangınla ilgili detayların araştırılması sürüyor.