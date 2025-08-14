Haberler

Kamyonet Römorkunda Yangın Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Batman’da Bayındır Mahallesi Sanayi Sitesi civarında bir kamyonetin römorkunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, içinde araç lastiklerinin bulunduğu kamyonet römorkunda henüz bilinmeyen bir sebepten kaynaklandı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, yangını hızlı bir şekilde söndürdü ve olası bir genişleme durumunu önledi. Yangınla ilgili detayların araştırılması sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.