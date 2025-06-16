KAZA ANINDA YAŞANAN DRAMATİK OLAY

Adana’da meydana gelen bir kaza sonucunda baba Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım sulama kanalında boğularak hayatlarını kaybetti. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Kontrolden çıkan bir kamyonet, sulama kanalına düştü. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EĞİTİM EKİPLERİNİN GELİŞİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kamyonetten çıkarılan baba ve kızlarının yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kaza mahallinde yapılan incelemelerin ardından baba Metin Yıldırım ve iki kızının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı. Olayın detayları, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.