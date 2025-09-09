Kamyonet Tıra Çarptı, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Adana-Pozantı otoyolunda bir kazada, kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampası bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre, sollamaya çıkan 70 AAH 912 plakalı tıra, aynı yönde ilerleyen 33 N 8091 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

CENAZE VE AMBULANS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızlıca çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerindekiler, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi fakat sürücü kurtarılamadı.

TRAFİK DURUMU

Kaza nedeniyle Pozantı-Adana otoyolu Ankara yönüne 3 şerit kapatıldı. Trafik akışı ise eski Pozantı-Akçatekir karayoluna yönlendirildi.