Kamyonet, Trenin Çarpmasıyla Hasar Gördü

YÜK TRENNİN KAMYONETE ÇARPTIĞI KAZA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bir yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmuyor, ancak maddi hasar meydana geliyor. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen bir yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.K. idaresindeki kamyonete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kamyonette hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlatıyor.

İhbar ve Müdahale

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk ediliyor. Olay nedeniyle kısa süreli bir ulaşım aksaması yaşanıyor, ancak ekiplerin yaptığı çalışmalarla geçit yeniden ulaşıma açılıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.