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Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCU OLUM VE YARALANMA

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir kamyonette meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Sincik ilçesinin Arıkonak Köyü Mengil mezrasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ahmet Yaman’ın kullandığı 44 FV 693 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma düştü.

AİLE DRAMİ

Feci kazada, Ahmet Yaman’ın eşi olan Nazife Yaman yaşamını yitirirken, Ahmet Yaman ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi ve yaralı Ahmet Yaman’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yarasının durumu ciddiyetini koruyan Ahmet Yaman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yerel otoriteler tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ayrıntıları ve kazanın nedeni hakkında daha fazla bilgi toplanacağı bildirildi.

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