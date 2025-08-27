Kamyonet Yangın Çıkardı, Sürücü Yaralandı

KAMYONET YANARAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Gaziantep-Nizip otoyolunda seyir halindeyken alev alan hazır sıkma köpük yüklü bir kamyonet, kısa sürede alev topuna dönüşüyor. Olay sırasında durumu fark eden sürücü, son anda kendisini araçtan atarak kurtuluyor.

OLAY INFAZ EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 06 EHZ 730 plakalı ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlıyor. Yangın, hızla büyüyerek aracı tamamen sarıyor. Durumu gören sürücü, kamyoneti sağ şeride çekip kendisini dışarı atıyor. Vücudunda yanıklar oluşarak hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılıyor. Kamyonetteki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, otoyolda bir süre araç trafiğinin durmasına neden oluyor ve inceleme başlatılıyor.