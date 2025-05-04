Kamyonet Zeytin Ağaçlarına Çarptı

KAMYONET ZEYTIN AĞACINA DALDI

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucunda kontrolden çıkan bir kamyonet, zeytin ağaçlarının bulunduğu bir tarlaya daldı. Bu kazada kamyonet ciddi şekilde hasar gördü ve sürücü yaralandı. Kaza, İznik ilçesi Orhangazi Karayolu üzerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ AMBULANSA KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, M.İ. yönetimindeki 16 FBG 56 plakalı kamyonet, aniden kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarının arasına girdi. Olay sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi. Diğer sürücüler, kamyonette sıkışan M.İ.’yi çıkarmayı başardı ve ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın nedenine dair tahkikat devam ediyor.