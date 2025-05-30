Kamyonete Tutundu, Düşüp Yaralandı

KAZADA YAŞANAN OLAY

Aksaray’da meydana gelen olayda, motosikleti arızalanan bir sürücü, trafik ışıklarında bekleyen bir kamyonete tutunarak yol almaya çalıştı. Alparsan Türkeş Bulvarı üzerindeki bu talihsiz kaza, motosiklet sürücüsünün kamyonetin hareket etmesiyle dengesini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki C.A., 68 DL 156 plakalı motosikletiyle bulvar boyunca ilerlerken, ışıklara geldiğinde arıza yaptı ve motosikleti durdu.

TUTUNMA ÇABASI

Motosikletin çalışmaması üzerine, C.A., önünde duran 42 AHL 27 plakalı kamyonete tutunmaya karar verdi. Kamyonet sürücüsü İ.A., durumu fark ederek motosiklet sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Ancak, C.A. aniden dengesini kaybederek motosikletinin altında kaldı. Düşmesiyle birlikte ayakları kamyonetin arka tekeri altında kalan motosiklet sürücüsü yaralanarak zemine düştü.

Kaza sonrasında, diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan C.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri de incelemeler başlattı.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Yaşanan kazayı anlatan kamyonet sürücüsü İ.A., “Motoru çalışmıyormuş, benim kamyonetin arkasından tutunmak istedi. Ben de tutmasını istemedim. Işıklarda durunca tuttu. Işık yandı, ben de hareket edince adam tekerin altında kaldı” şeklinde konuştu. Kazanın ardından yaşananlar, trafiğin nasıl tehlikeli bir şekilde değişebileceğini gözler önüne serdi.