Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta bir kamyonetin bir yayaya çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucunda, ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda gerçekleşti. T.A. yönetimindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, yaklaşırken aniden yola atlayan bir yayaya çarptı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

MÜDAHALELER VE SONUÇ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada ağır yaralı durumda olan kadına, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.