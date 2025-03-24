Kamyonetin Düştüğü Gölden Cansız Beden Çıkarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir trafik faciası meydana geldi. Olay, saat 16.00 civarında Yeşilköy ile Pınarönü köyü arasında bulunan tünel çıkışında gerçekleşti.

ÖLÜM HABERİ

Edinilen bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketine ait olan ve plakası belirlenemeyen bir kamyonetin sürücüsü Nedim Elçi (35), tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Ermenek Baraj Gölü’ne düştü. Kaza sonrası oluşan ihbar üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

Nedim Elçi’yi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ilk aşamada sonuç vermedi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar olay yerine çağrıldı. Suya giren bu ekipler, kısa süre içerisinde kaybolan Nedim Elçi’nin cansız bedenine ulaştı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Ermenek Baraj Gölü’nden çıkarılan Elçi’nin cenazesi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.