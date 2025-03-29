Kamyonetin Kasasından Düşen Adam Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hareket eden bir kamyonetin kasasından düşen bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde bulunan Asfalt Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde hareket eden ve Mehmet Erdoğan’ın kullandığı ev eşyası yüklü 34 AP 9169 plakalı kamyonetin kasasında yer alan Ömer Faruk Sarı (27), dengesini kaybederek asfalta düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Düşme olayının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, Ömer Faruk Sarı’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ömer Faruk Sarı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ayrıca, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.