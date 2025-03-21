Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Kazası: 1 Ölü

GAZİANTEP’TE TRAFİK KAZASI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan yolcu ise ağır yaralandı. Kaza, İslahiye Atatürk Mahallesi TOKİ konutları kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Muhammet Ökkeş Özer’in (19) kullandığı 27 BAA 183 plakalı motosiklet, H. Kömür (32) yönetimindeki 27 AER 618 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Özer ve yanındaki yolcu E.K. Kara (21) ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra önce İslahiye Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Muhammet Ökkeş Özer’i Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. E.K. Kara’nın tedavisi ise 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve bu kapsamda olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.