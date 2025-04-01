Kamyonetlerin Çarpıştığı Kazada 7 Yaralandı

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Batman’da meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet çarpıştı ve bu olay sonucunda 7 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi yolunda Sanayi Sitesi Kavşağı’nda M.T. (27) yönetimindeki 34 BJF 638 plakalı kamyonet ile A.G. (22) kontrolündeki 34 HT 3108 plakalı kamyonet, sürücülerin dikkatsizliği sonucu birbirleriyle çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralılar arasında sürücüler M.T. ve A.G. ile birlikte H.G. (25), S.G. (44), E.T. (20), T.A. (23) ve K.A. (21) bulundu. Yaralıların, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldığı belirtildi.