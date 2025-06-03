Kamyonette Belgesiz Midye Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİ KAMYONETİ DURDURDU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, Ankara yönünde seyreden ve durumundan şüphelenilen bir kamyoneti Hanlıköy Mahallesi civarında durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda, yaklaşık değeri 3 milyon TL olarak tahmin edilen 5 ton 400 kilogram ağırlığında, toplamda 380 çuval deniz midyesi ele geçirildi.

SAHİBE VE SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yakalanan ürünlerin herhangi bir resmi evrak ve veteriner sağlık raporunun bulunmadığı, ayrıca sağlıksız bir şekilde taşınmakta olduğu belirlendi. Bu durum üzerine, araç sahibi ve sürücüye karayolları taşıma kanunu gereğince toplam 24 bin 593 TL, aynı zamanda su ürünleri kanunundaki bazı maddeleri ihlal ettikleri için Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 37 bin 770 TL ceza kesildi. Ele geçirilen deniz midyeleri ise hukuk kurallarına uygun bir şekilde imha edildi.