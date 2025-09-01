Gündem

Kamyonetteki dinamitler kontrollü olarak patlatıldı

kamyonetteki-dinamitler-kontrollu-olarak-patlatildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE NEDENİ

Olay, Çine ilçesine bağlı Bağlarbaşı bölgesinde meydana geldi. Dinamit yüklü olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilerek kaza yaptı.

YARALILAR VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Olayın duyulmasının ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulan dinamitlerin kontrollü şekilde patlatılması esnasında 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİNİN AÇIKLAMASI

Ayrıca, Efeler ilçesinde çıkan orman yangınını takip etmek amacıyla orada bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yaşanan patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.

