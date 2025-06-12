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Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Niğde’nin Bor ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü, kamyonla çarpışmasının ardından yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi bölgesinde gerçekleşen trafik kazasında 22 yaşındaki Şeref A., motosikletiyle seyir halindeyken kamyona çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin iletilmesi üzerine, bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları muayenede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından, Şeref A’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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