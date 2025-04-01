Kamyonun Altında Kalan Şahıs Hayatını Kaybetti

GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonun altında kalan 85 yaşındaki bir şahıs, kazada hayatını kaybetti. Olay, Ilıcabaşı Mahallesi 315 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Z.Y. yönetimindeki 35 AAU 480 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı esnada Mustafa Ayrıç’a çarptı.

KAZAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kamyonun altında kalan Ayrıç, yaralandı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Ayrıç’a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Hastanede tedavi altına alınan Ayrıç, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.