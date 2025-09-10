Kan Bağışı Kampanyası Gerçekleştirildi

KAMPANYA DÜZENLENİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir kan bağışı kampanyası hayata geçirildi. Bu etkinlik, Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve toplamda 2 gün sürdü. Kampanyaya 80 kişi katılım sağladı.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ VURGULANMIŞTIR

Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, kan bağışının taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Hem kendi sağlığı, hem de bir can kurtarma açısından kan bağışında bulunmak önemlidir” şeklinde bir açıklama yaptı. İki gün süren kan alma etkinliğine destek veren halka teşekkür eden Öztürk, bu tür kampanyaların toplumsal duyarlılık açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, 25. kez kan bağışında bulunan Hakan Ata ve Osman Nalbant adlı vatandaşlara gümüş madalyaları ve teşekkür belgeleri ile ödüller verildi.