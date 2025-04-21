Kan Bağışına Fidan Hediyesi Yapıldı

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ VE FİDAN HEDİYESİ

Türk Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kan bağışında bulunan her vatandaşa 10 fidan hediye ediliyor. İki gün süren bu organizasyonda toplam 372 ünite kan alındı ve 3 bin 500 fidan doğaya kazandırıldı. Ülke genelindeki “1 kan 10 fidan” kampanyası çerçevesinde, 372 ünite kan toplanması sağlandı. Bağışçılara verilen 3 bin 500 fidan, doğada toprakla buluşmak için hazırlandı.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ VE TEŞEKKÜRLER

Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, kan bağışının sürekli ve önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ayrıca, organizasyona fidan bağışı desteği sunan iş insanı Necati Uçar’a, etkinliğe katılan kan bağışçılarına ve özveriyle çalışan Afyonkarahisar kan merkezi ekibine teşekkürlerini iletti.