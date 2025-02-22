Kan Davası Şüphesi Üzerinde Duruluyor

MANİSA’DA SİLAHLI SALDIRI OLAYI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evden eve taşımacılık yapan ve iki çocuk babası olan Rafet Çeledir, işe gitmek üzere evinden çıktı. Karslı olan Çeledir, bu esnada bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan Çeledir, çevredekilerin durumu bildirmesi sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAN DAVASI ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rafet Çeledir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Çeledir’in kan davası sebebiyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanabilmesi için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları araştırılıyor. Çeledir’in Turgutlu’da iki yıldır yaşadığı, ağabeyi ve yeğeninin de Kars’ın Digor ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü ve bu nedenle cezaevinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.