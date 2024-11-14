“Kan Donduran Kırklareli Olayı: Eşinin Ölümü”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Dün gece Pınar Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Sabah vaktinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin, “eşimi öldürdüm ve cesedi evde” şeklinde bir itirafta bulundu. Bu ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

CİNAYETİN AYDINLATILMASI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aysel Çetin’in hareketsiz yattığı ve başına aldığı balta darbesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Aysel Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın failinin gözaltındaki Recep Çetin’in işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.